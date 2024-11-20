タレント・ヒロミ（59）の妻で歌手の松本伊代（59）が20日、自身のインスタグラムを更新。2人の息子との“親子3ショット”を公開した。【写真】息子たちと“親子3ショット”＆ミニスカ×ニーハイの松本伊代※写真2枚目以降「とても天気が良かった 11月ゴルフ日和の日」と報告し、家族で過ごしたオフショットをアップ。「家族ゴルフ 行ける時に行っとかないと いつも楽しい」と語り、長男で俳優の小園凌央（29）、次男の隼輝