3位やまだ 「ヒルペコ」とは毎週木曜深夜0時20分（再放送土曜午後2時30分）から放送中の岡山・香川のランチが主役のグルメ情報番組です。 毎月1回放送している「ヒルペコ総選挙！」は視聴者のみなさんと作るコーナーです。Park KSBアプリで「香川の好きなお好み焼き店」を聞いたところ、約800人の方から回答がありました。今回はトップ10のうち5位～1位を発表します！ ★5位お好み焼 ゲーブル