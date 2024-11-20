「作る」と似た意味です突然ですが「拵える」って読めますか？「てへん」に「存」でなんと読むのでしょうか？果たして正解は？正解は？正解は「こしらえる」でした。「作り上げる、用意する」という意味です。いかがでしたか？次回の漢字クイズもお楽しみに！【難読漢字】「序に」って読めますか？絶対に使ったことがあります