突然ですが、「存える」という漢字、読めますか？「命を長く存続させる」「長く生きつづける」といった意味です。「生き○○○える」のように使うことがよくあります。気になる正解は……？答えは…答えは、「ながらえる」でした。わかりましたでしょうか？次回の漢字クイズもお楽しみに！【難読漢字】「御神酒」って読めますか？ 意外と読み間違ってるかも…