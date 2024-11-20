今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『釣った魚は最後まで＃１５６ハゼの柳川鍋２【VOICEROIDキッチン】』というABSsuperさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）今年も釣れてよかったです。近所の河口へハゼ釣りに来た投稿者のABSsuperさん。夏から秋にかけてがシーズンのハゼですが、今年は水温が高いのでまだまだ釣れているとのこと。前日の大雨で川が濁っていますが、「濁っているほうがよく釣