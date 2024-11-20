20日午前8時50分ごろ、三重県名張市丸之内の市立名張小学校から、「スパイスのようなものが（児童の）目に入った」と119番通報があった。市消防や県警名張署によると、児童9人が目の痛みなどを訴え、うち6年生と4年生の計7人が搬送された。重症者はいないという。同署や市教育委員会によると、高学年の児童が遊具のシーソーに催涙スプレーを吹き付け、他の児童に触るように促した。他の児童が触った手で目を触り、痛みを訴えた