一休は、宿泊予約サイト「一休.com」で、「ポイント倍増キャンペーン」を、11月11日正午から26日正午まで開催している。設定ホテルと宿泊代金の一例は、The Okura Tokyo（2名素泊まり）が68,195円から、札幌ビューホテル大通公園（2名素泊まり）が56,628円から、ホテルメトロポリタン仙台（2名朝食付）が11,536円から、ANAクラウンプラザホテル金沢（2名素泊まり）が11,900円から、ホテル日航大阪（2名素泊まり）が13,617円から、