強い寒気の影響で、20日朝は各地で、今季一番の冷え込みとなりました。また、東京では冷たい雨が降り、真冬並みの寒さとなっています。今季一番の強い寒気の影響で、宮城県の気仙沼では、冬の風物詩である、幻想的な「けあらし」が発生しました。また、仙台では、気温が1.2度まで下がり、初霜、初氷を観測しています。北海道の陸別などで、氷点下10度を下回ったほか、全国425地点で、今季一番の冷え込みとなりました。一方、東京は