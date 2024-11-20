2024年11月19日、日本代表が北中米ワールドカップのアジア最終予選で中国代表に３-１と勝利。中国との実力差は明らかで妥当な結果だったが、だからこそ気になるのが１失点だ。しかも、かなり綺麗に崩されてしまった。守備者からすれば屈辱だろう。11月15日のインドネシア戦でも日本の３バックはそこまで安定していなかった。10月の連戦までリベロを担った谷口彰悟が負傷離脱した影響は大きく、今回の連戦では不用意なミスが目