米スポーツサイトのアスレチックは１９日（日本時間２０日）、ポスティングシステムでのメジャー移籍を目指すロッテの佐々木朗希投手（２３）と契約を望むＭＬＢ球団に中南米出身のアマチュア選手との契約に大きな影響が出ると警鐘を鳴らした。「２５歳ルール」の対象の佐々木は２５歳未満の海外選手獲得に使える「インターナショナル（国際）・ボーナス・プール」の枠内での契約となる。２０２４年度の国際ボーナスプールは１