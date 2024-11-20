【ワシントン＝冨山優介】米国のトランプ次期大統領は１９日、テキサス州で、実業家イーロン・マスク氏が率いるスペースＸの打ち上げ試験を視察した。新政権で設立される「政府効率化省」のトップに就く予定のマスク氏は、宇宙分野でもトランプ氏への影響力を示した。打ち上げられたのは開発中の宇宙船「スターシップ」で、今回が６回目の無人飛行試験となった。トランプ氏はマスク氏らから説明を受け、試験の様子を見守った。