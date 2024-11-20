１９日に放送されたテレビ朝日系ドラマ「民王Ｒ」では、今回は武藤泰山（遠藤憲一）が１４歳の男子中学生・秋保（黒川想矢）と入れ替わる。そのため国会では、１４歳の秋保が答弁に立つも、聞いている議員が爆睡するシーンが映し出された。今回の「民王Ｒ」では、親から虐待され、居場所がない１４歳の秋保と泰山が入れ替わり。秋保はユキという少女を気にかけ、行方を捜しており、泰山（外見は秋保）がユキを探すことに。対