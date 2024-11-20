きょう20日は東海道沖にある低気圧の影響で、東海や関東では雲が広がりやすく、1日を通してくもりや雨となりそうです。また、南西諸島は湿った空気が流れ込むため局地的に強い雨の降る所もある予想です。その他の地域は高気圧に覆われて、気持ちの良い青空が広がるでしょう。あす21日は、きょうと同じ地域で明け方まで雨が降りますが、その後次第に天気が回復する見込みです。ただ、午後は北陸を中心に日本海側で雲が広がりやすく