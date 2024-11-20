「車中泊仕様」と「乗用車仕様」の両方を手軽に楽しめる車中泊やロードトリップを楽しむ人に向けたサービス・商品を展開するYURT（ユルト）は、2024年11月16日・17日に開催されたアウトドアイベント「フィールドスタイルエキスポ2024」（愛知県常滑市）にて、トヨタ「シエンタ」向けの車中泊キット「VANLIFE ROOMKIT（バンライフ ルームキット）」を展示しました。バンライフ ルームキットは、シエンタの車内で寝泊まりす