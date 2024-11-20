特殊詐欺に関与したとしてフィリピン拠点の犯罪グループ「JPドラゴン」の幹部ら3人が逮捕された事件で、このうち1人がフィリピンで活動していたグループで「かけ子」の統括役だったことがわかりました。「JPドラゴン」の幹部・小山智広容疑者（50）と永浦大輝容疑者（26）ら3人はきのう、フィリピンから強制送還され、特殊詐欺に関与した疑いで逮捕されました。警視庁は3人が「ルフィ」などと名乗る今村磨人被告らを指示役とする大