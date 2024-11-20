◆第４４回ジャパンカップ・Ｇ１（１１月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）Ｇ１・６勝をあげるディープインパクト産駒でアイルランドのオーギュストロダン（牡４歳、Ａオブライエン厩舎）が、ラストランとなるジャパンＣのレース終了後に東京競馬場で引退セレモニーを実施予定であることが分かった。外国調教馬としては史上初となる。同馬はアイルランドの名門・クールモアスタッドが、母ロードデンドロンを北海道安平