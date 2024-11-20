元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（29）が19日放送の「カズレーザーと学ぶ。」（火曜午後10時）に出演。臭いと公表していた足の臭いが「大豆の腐った臭い」だと告白した。「ブーツ脱いだ瞬間、信じられないぐらいくさい。自分の足かと疑いたくなる臭い」と切り出した。そして足の臭いの種類を問われると「あんまり言いたくないですけど…なんか腐ったみたいな臭い…大豆が腐った臭いです」と恥ずかしげに告白した。臭い