基本的に贈与には贈与税がかかりますが、年間110万円までの贈与であれば非課税で受け取ることができます。 しかし、同じ時期に毎年贈与している場合や、長期にわたり一定額を贈与する約束があると、贈与税がかかると聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。 本記事では定期的な贈与に関して税金がかかるケースと非課税になる条件について、分かりやすく解説していきます。 暦年課税とは 暦年課税