女優の筧美和子（30）が、20日までに自身のインスタグラムを更新。メキシコ旅行での記念写真を公開した。女優の吉岡里帆、姉妹音楽ユニット「チャラン・ポ・ランタン」の妹・ももと共にメキシコ旅行を楽しんでいた筧。14日に「帰国してだいぶ経ってしまいましたが〜Mexicoの思い出〜」と、撮影した写真をアップしたが、19日にも「続Mexico」と、メキシコでの写真を投稿した。筧は、3人の集合写真や、黒いサングラスをかけ