俳優の岡田将生（35）と高畑充希（32）が19日、それぞれのインスタグラムで“電撃結婚”を報告し、大きな話題となっている。【もっと読む】《好みのタイプわかりやすい》…結婚した高畑充希&岡田将生の“好みの一致”にファン驚きふたりは、今年6月にAmazon Prime Videoで配信されたドラマ「1122 いいふうふ」で、夫婦役でダブル主演。“婚外恋愛許可制”の関係を続ける奇妙な夫婦を描いたラブストーリーだった。結婚報