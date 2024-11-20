吉田美和（59才）と中村正人（66才）からなるバンド「DREAMS COME TRUE（以下・ドリカム）」が今年、結成35周年を迎えた。長きにわたって多くのファンに愛と勇気を与えてきたドリカム。お笑いコンビ・ハリセンボンの箕輪はるかさんも、ドリカムに支えられたひとりだ。そんな彼女がドリカムに対する特別な思いを語る。【写真】ドリカムの名曲のジャケット写真を一挙紹介！＊＊＊2003年に「ハリセンボン」を結成してから20年