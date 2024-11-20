資料：香川県空撮 香川県中小企業家同友会が会員を対象に調べた2024年度の景気動向状況調査によりますと、経営の見通しが前年度に比べて好転もしくは悪くなるかを尋ねた「業況DIは」プラス10で、前年度に比べて1ポイント悪化しました。一方、「売上DI」はプラス21、「経常利益DI」はプラス14で、共に前年度から2ポイント改善しました。 香川県中小企業家同友会では、原材料・エネルギー価格の上昇が一巡したものの、