高松北署 高松北署は20日、高松市の指定暴力団組員の男（36）を傷害の疑いで逮捕しました。警察によると男は10月16日午前3時過ぎ、高松市の路上で、男性（30）の首を背後から左手で絞めつけて投げ飛ばして転倒させ、全治1週間のけがを負わせた疑いが持たれています。 男はさらに仲裁に入った別の男性（23）の腰に飛び蹴りするなどの暴行を加え、治療に14日を要するけがを負わせた疑いも持たれています。 警察の調べに対