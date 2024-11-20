福岡県久留米市で2012年、無人の建設会社に手りゅう弾を投げ込んだとして、爆発物取締罰則違反罪などに問われた指定暴力団道仁会系の元組長（75）の裁判員裁判で、福岡地裁は20日、求刑通り懲役12年の判決を言い渡した。