バイデン米大統領（左）、ウクライナのゼレンスキー大統領（いずれもロイター＝共同）【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポスト電子版は19日、バイデン政権がロシアの侵攻を受けるウクライナへの対人地雷供与を容認したと報じた。ウクライナの防衛能力を強化する狙い。ただウクライナは対人地雷禁止条約（オタワ条約）に加盟しており、供与される地雷を使用すれば条約に違反することになる。供与する米政権も国際人権団体から批