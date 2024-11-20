プロ野球・巨人のドラフト3位、上武大学の荒巻悠選手が19日、都内で仮契約を結びました。背番号は「60」となります。契約金は6000万円、年俸は1000万円です。（金額はすべて推定）仮契約後の会見に同席した水野雄仁スカウト部長は「川相（昌弘）さんが最初60番で、内野手でいいかな、似合うんじゃないかなと思って用意しました」と笑顔。数字を残すよりも「ここ一番で、打って欲しいときに打ってくれるバッターになって欲しい」と