おかえりなさい…でこ先生!!SNSで大人気の『実録 保育士でこ先生』シリーズが帰ってきた！ 第2シーズンとなる今作も、パワフルな園児たちと楽しくもドタバタ過ごす、でこ先生の微笑ましい日常が盛りだくさんです。園児とのババ抜き真剣勝負や、お昼寝中にハイテンションの園児など…ときには大変なこともツッコミたいこともたくさんあるけれど、でこ先生は子どもたちと保育が大好き！ “あるある”満載の爆笑保育士漫画『