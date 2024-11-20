2023年11月15日に発売されたPlayStation 5(PS5)のゲームをWi-Fi経由でリモートプレイできる「PlayStation Portal リモートプレーヤー(PS Portal)」が、ソフトウェアアップデートで一部タイトルでのみPS5なしでもゲームを遊ぶことが可能となりました。PlayStation Portal™ リモートプレーヤーのアップデートが本日11月20日配信！ PlayStation®Plus プレミアム加入者向けにクラウドストリーミング（ベータ版）のテスト開