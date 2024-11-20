ゲーム「龍が如く」の舞台である「神室町」。そのモチーフになっている新宿・歌舞伎町に、2024年12月8日から期間限定で作品グッズの自動販売機が登場します。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】株式会社セガと株式会社和光産業（企画：株式会社プロリレーション）による企画で、自動販売機では「龍が如く」のグッズが、各ECサイトに先行して販売されます。神室町ご当地TシャツはLサイズとXLサイズの2サイズ展開