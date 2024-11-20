ヘンリー王子は最近、メーガン妃から離れて一人旅をしたり、単独活動をしたりしているが、王室専門家は「明らかに幸せそうに見える」と指摘している。英紙サンが１９日、報じた。ヘンリー王子は先日、妻を伴わずに再び公の場に姿を現し、カナダのフットボールファンに親指を立ててあいさつした。最近では、数々の授賞式で講演を行ったり、慈善団体のパネルやサミットに自ら参加したりしている。一部の評論家は、これは王子が