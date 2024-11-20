ウクライナ国営通信によると、ウォロディミル・ゼレンスキー大統領は１９日、首都キーウでの記者会見で、同国が保有するミサイルやドローン（無人機）などの長射程兵器について「全てを活用していく」と述べた。米バイデン政権が露領への使用を容認したとされる地対地ミサイル「ＡＴＡＣＭＳ」を使用していく考えを示唆した。ＡＴＡＣＭＳは最大射程が３００キロ・メートルで、露国防省は１９日、露西部ブリャンスク州に向け、