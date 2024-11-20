日向坂46が、第13弾シングル「卒業写真だけが知ってる」を2025年1月29日に発売することを発表。あわせて、ティザー映像が公開された。【動画】日向坂46「卒業写真だけが知ってる」ティザー映像本シングル「卒業写真だけが知ってる」のフォーメーションについては、12月1日25時20分から放送のテレビ東京『日向坂で会いましょう』にて発表予定だ。※「卒業写真だけが知ってる」概要は以下の通り【Blu-ray付き】初回仕様限定盤TYP