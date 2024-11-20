道は、２０２０４年１１月２６日開会の定例道議会に宿泊税の条例案を提出します。税率は、宿泊料金に応じて１００円から５００円を課税する「段階的定額制」で、２０２６年４月の導入を目指します。道の宿泊税条例案は、税率が宿泊料金に応じて変わる「段階的定額制」で、１人１泊あたりの宿泊料金が２万円未満では１００円、２万円以上５万円未満では２００円、５万円以上では５００円が徴収されます。法定外目的税として年間４５