先住民マオリの民族衣装で抗議活動を行う人々＝１９日、ニュージーランド・ウェリントン/Sanka Vidanagama/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）ニュージーランドの首都ウェリントンで１９日、先住民マオリの権利にかかわる法案に抗議して、数万人が国会議事堂前をデモ行進した。同法案に対しては、建国理念の根幹が揺らぎ、先住民マオリの権利が損なわれるとの批判が噴出している。９日前に北部で始まったマオリ伝統の平和的な行進「ヒコイ