来年度の税制改正をめぐり、自民・公明の与党と国民民主党の税調会長が初めて会談し、いわゆる年収「103万円の壁」の見直しなどに向けた本格的な協議がスタートしました。自民・公明の与党と国民民主党の税制調査会長らは、きょう午前、国会内で初会合をおこなっています。会合では、来年度税制改正の焦点となる「103万円の壁」の見直しなどについて、国民民主側から与党側に対して具体的な要望が伝えられているものとみられます。