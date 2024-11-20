お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志（61）が今月8日、自身の性加害疑惑を報じた「週刊文春」の発行元である文藝春秋などを相手に起こしていた訴訟を突如、取り下げた。どうやら、芸能活動を再開したいようだが、果たして彼の思惑通りにコトは運ぶのか。＊＊＊【写真をみる】“松本不在”で「むしろ視聴率がアップした」意外な番組とは？松本が自らの名誉を毀損されたとして、5億5000万円の損害賠償などを求めて文藝春秋