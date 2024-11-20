〈私事で恐縮ですが、離婚が成立しましたことを報告させてください〉。11月6日、SNSにこうつづったのはタレントの菊川怜（46）である。7年前に結婚した相手は希代の実業家として知られる穐田誉輝（あきたよしてる）氏（55）。そこで気になるのは、やはりお金のことで――。＊＊＊【レアな水着写真】「スタイル良すぎ！」20代の頃の菊川怜“東レキャンペーンガール”歴代ガールたちの全姿“あまりにも豪華”な大物女優たち