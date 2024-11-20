1等・前後賞合わせて10億円が当たる年末ジャンボ宝くじの販売が20日、全国で始まった。東京・銀座の西銀座チャンスセンターには冷たい雨が降る中、発売開始の午前8時半前から多くの人が行列を作っていた。午前8時半に年末ジャンボ宝くじの販売が始まり、宝くじを買い求める人たち=東京都中央区「よく当たる」と評判でひときわ長い列ができていた1番窓口。ここに並んだ神奈川県の植松正吾さん（55）は、午前4時半に来たがすでに