韓国人気グループNewJeansのメンバーHANNI（ハニ＝20）が10月15日、韓国国会の国政監査の参考人として環境労働委員会（環労委）に出席し、所属事務所内での「いじめ」を証言した問題で、日本の厚労省にあたる雇用労働部は20日「勤労基準法上、（HANNIは）勤労者ではない」という判断を出した。韓国複数メディアが伝えた。雇用労働部は同日「HANNIは、勤労基準法上の勤労者に該当せず調査対象から除外した」と発表。雇用労働部は、H