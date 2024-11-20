ＤｅＮＡの筒香嘉智外野手が２０日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の３億円（金額は推定）でサインした。４月１６日に古巣復帰し、復帰戦となった５月６日のヤクルト戦（横浜）では逆転３ランを放つ活躍を披露した。しかし、左肋骨の疲労骨折などの影響で代打での出場が多く、５７試合で打率１割８分８厘、７本塁打、２３打点の成績となり「投手の対応というところで少し時間がかかるなとは思っていまし