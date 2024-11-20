天皇・皇后両陛下が出席された「全国豊かな海づくり大会」が大分市で行われたのは11月10日。両陛下の前に晴れ着姿で立つのは、かつて一世を風靡した人気音楽グループglobeのKEIKO（52）。この式典にナビゲーター役として登場したのである。＊＊＊【写真をみる】52歳にはとても見えない…globe「KEIKO」現在の姿くも膜下出血で倒れたのは2011年。一命を取り留めるも高次脳機能障害を患い、リハビリ生活を送ることに。その間、