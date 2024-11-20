習近平主席、アルゼンチン大統領と会談19日、ミレイ大統領（左）と握手を交わす習近平主席。（リオデジャネイロ＝新華社記者/張領）【新華社リオデジャネイロ11月20日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は19日、20カ国・地域首脳会議（G20サミット）出席のため訪問したブラジル・リオデジャネイロでアルゼンチンのミレイ大統領と会談した。習近平主席、アルゼンチン大統領と会談19日、ミレイ大統領と会談する習近平