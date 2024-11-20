東京時間10:42現在 東京金先物OCT 25月限（TOCOM） 1グラム＝13205.00（+111.00+0.85%） ＮＹ金先物DEC 24月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝2639.70（+8.70+0.33%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先はウクライナ情勢もあっ時間外でも続伸。リスク警戒も円安継続で東京金は強い