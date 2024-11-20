USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.218.009.927.65 1MO11.387.7010.527.81 3MO10.627.209.997.53 6MO10.437.1110.017.76 9MO10.347.0610.047.96 1YR10.277.1010.058.12 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK10.519.666.78 1MO11.1010.007.45 3MO10.91