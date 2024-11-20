Image: Kyle Barr - Gizmodo US CORSAIR製をMacの色にしただけのもの…ではあるけど。Apple（アップル）は2023年〜2024年と、ゲーミング界のニューフェイスとしてふるまってきました。でも、Apple自身も、『Baldur's Gate 3』をMagic KeyboardやMagic Mouseでプレイしてねとは言えなかったようです。AppleはCORSAIR（コルセア）とパートナーシップを組んで、彼らのゲーミングキーボードとマ