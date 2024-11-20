プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」、11月19日の第1試合は、Mリーグの中でも高身長の選手が大集結。約70センチ四方の麻雀卓が小さく見える、不思議な光景が広がった。【映像】卓が小さく見える？ズラリ揃った高身長選手この試合には起家から渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）、KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）、セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）が出場。松本