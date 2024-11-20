2024年11月19日、韓国・聯合ニュースによると、文在寅（ムン・ジェイン）政権当時、安全保障分野の高官らが、米軍の「高高度防衛ミサイル（THAAD）」の韓国への正式配備を遅らせるため、米韓軍事作戦を配備に反対する市民団体や中国に漏らしていたことを監査院が確認した。先月末、大検察庁（最高検）に捜査を要請したという。当局関係者によると、軍事機密保護法違反と職権乱用の疑いで鄭義溶（チョン・ウィヨン）元国家安保室長