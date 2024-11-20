11月19日に開催された北中米ワールドカップ・アジア最終予選の第６節で、C組３位のサウジアラビア代表が最下位のインドネシア代表とアウェーで対戦。15日の日本戦に０−４で敗れている相手に０−２で完敗し、今予選初勝利を献上した。序盤からホームチームの勢いに圧倒されたサウジアラビアは、32分に先制を許すと、57分にも被弾。終盤に相手が退場者を出したものの、４試合連続の無得点に終わった。この結果にサウジアラビ