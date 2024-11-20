宝ホールディングスはしっかり。１９日取引終了後、傘下の宝酒造インターナショナルがドイツの食材卸売り会社Ｋａｇｅｒｅｒ＆Ｃｏ．（カーゲラー社）の出資持ち分９０％を取得して連結子会社にすると発表した。カーゲラー社の取引先ネットワークを活用して東欧・北欧など新規市場の開拓を加速し、ドイツを起点に日本食材卸事業の飛躍的な成長を実現するという。 出所：MINKAB