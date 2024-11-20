2日目の時点で、女子メンバー5人中4人からアプローチを受け、自身も揺れるモテ男子・きょうすけ。最終日を迎え、ついに心に決めた女子は…？衝撃の結果が待ち受けていた。 毎週月曜日よる10時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。18日はキョンジュ編最終話が放送。【映像】中島健人似高1男子の告白→女子の衝撃の返答『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテー